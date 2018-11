Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu à l'équilibre, prudence avant la rencontre Trump-Xi Jinping

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir près de l'équilibre vendredi, alors qu'une rencontre très attendue doit avoir lieu samedi entre le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping, dans un contexte de guerre commerciale entre Pékin et Washington. L'indice phare de la place parisienne devrait s'adjuger moins de cinq points à l'ouverture, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. A l'instar de Wall Street, qui a terminé en baisse jeudi, les incertitudes entourant la rencontre entre les deux dirigeants qui aura lieu samedi en Argentine devraient peser sur la séance. Selon le Wall Street Journal, les Etats-Unis et la Chine envisagent de conclure un accord provisoire permettant de suspendre la mise en place de nouveaux tarifs douaniers pendant que les deux pays cherchent à résoudre leur différend commercial. Ces discussions connaîtront un test important lors de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping.

Du côté des entreprises, Edenred a annoncé jeudi après-Bourse avoir levé 500 millions d'euros sur le marché obligataire. PSA a indiqué qu'il lancerait jeudi son service d'autopartage Free2Move à Paris à compter du 3 décembre. Vendredi matin, Air France-KLM a démenti avoir décidé la fin des activités de Joon, tandis que Saint-Gobain a annoncé avoir annulé 6,5 millions d'actions autodétenues. Worldline tient pour sa part une assemblée générale en vue de la réalisation de l'acquisition de SIX Payment Services.

