Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu autour de l'équilibre avant le discours de Powell

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait évoluer autour de l'équilibre jeudi à l'ouverture, alors que les investisseurs attendent le discours du président de la Réserve fédérale (Fed) américaine, Jerome Powell, au symposium virtuel de Jackson Hole.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice vedette de la Bourse de Paris freinait de 0,1%, perdant environ 5 points, selon les données du courtier IG Markets.

"[Jerome] Powell pourrait bien dire [jeudi] que la Fed va maintenir sa politique aussi accommodante que possible jusqu'à ce que l'inflation et l'emploi se soient renforcés", commente Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell. "Il est peu probable que les actions bougent beaucoup avant le discours, mais après, nous pourrions observer une forte augmentation des échanges sur les marchés à mesure que les investisseurs auront une idée plus claire des intentions de la Fed", ajoute-t-il.

Dans ce contexte, les grandes places financières asiatiques ont un parcours contrasté. A Tokyo, le Nikkei 225 a perdu 0,4% et l'indice Hang Seng de Hong Kong cédait 0,9% en fin de séance. En revanche, le Shanghai Composite chinois s'adjugeait 0,4%.

Du côté des entreprises membres de l'indice SBF 120 en France, Bouygues a annoncé jeudi qu'il comptait redevenir bénéficiaire au second semestre 2020, alors que le conglomérat diversifié a enregistré une baisse de ses résultats moins forte que ne l'anticipaient les analystes pour les six premiers mois de l'année.

Mercredi soir, Eiffage a indiqué s'attendre à une forte baisse de ses résultats cette année, après avoir accusé une perte nette au premier semestre, période au cours de laquelle le groupe de BTP et de concessions a pâti des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus.

