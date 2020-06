Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu dans le rouge, pénalisé par les inquiétudes sur la pandémie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en baisse vendredi, après avoir chuté de 4,7% la veille, les investisseurs continuant de s'inquiéter de l'évolution de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis.

Vers 8h10, le contrat à terme sur l'indice parisien perdait plus de 30 points, soit 0,7%, selon les données du courtier IG Markets.

Les marchés d'actions devraient continuer de céder les bénéfices qu'ils ont engrangés ces dernières semaines, après la séance chaotique de jeudi, où les commentaires prudents de la Réserve fédérale (Fed) et de nouvelles inquiétudes sur la pandémie ont plombé la confiance des investisseurs.

Le nombre de cas de coronavirus a dépassé les 2 millions jeudi aux Etats-Unis et les contaminations sont reparties à la hausse dans 21 Etats.

"Les Etats qui semblent les plus problématiques actuellement sont la Californie, le Texas, la Floride et l'Arizona. Les trois premiers sont les plus grands Etats en termes de population (90,5 millions d'habitants au total) aux Etats-Unis et tous ont vu le rythme des contaminations augmenter au cours des deux dernières semaines", commentent les stratégistes de Deutsche Bank.

Du côté des entreprises, Iliad a annoncé vendredi que son assemblée générale initialement prévue le 20 mai aurait lieu le 21 juillet. Genfit pour sa part n'a pas pu tenir jeudi son assemblée générale, en raison d'un quorum insuffisant. Une nouvelle assemblée sera convoquée "dans les meilleurs délais [pour] délibérer sur le même ordre du jour", a fait savoir le groupe.

Euronext a annoncé jeudi soir la nouvelle composition de plusieurs indices parisiens. Sodexo sort du CAC 40 au profit de Teleperformance. Quadient, Verallia et Europcar Mobility Group quittent pour leur part le SBF 120 et seront remplacés par le groupe d'énergies renouvelables Albioma, le spécialiste de l'énergie solaire et éolienne Neoen, ainsi que le concepteur de parfums et d'arômes alimentaires Robertet.

