Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en baisse, l'attention du marché tournée vers les Etats-Unis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait accuser un repli prononcé à l'ouverture mercredi, alors que les investisseurs continuent de surveiller la propagation du coronavirus, notamment aux Etats-Unis, où le président Donald Trump a lancé un avertissement retentissant sur la crise sanitaire.

Vers 8H45 le contrat à terme sur l'indice parisien perdait 3,4%, selon les données du courtier IG Markets.

Le président américain, Donald Trump, a appelé mardi soir les Américains à se préparer à une crise sans précédent dans les jours à venir, en les prévenant que les deux prochaines semaines seraient "très douloureuses". "Ces trois semaines vont être les plus difficiles que nous ayons jamais connues", a-t-il ajouté.

La Maison-Blanche estime que la pandémie pourrait causer de 100.000 à 240.000 morts dans le pays.

Sur le front des statistiques, outre les indices PMI du secteur manufacturier en Europe, l'attention des investisseurs sera retenue par le rapport sur l'emploi du cabinet ADP pour le mois de mars aux Etats-Unis.

En France, les immatriculations de véhicules particuliers ont chuté de 72% sur un an au mois de mars, pénalisées par les mesures de confinement. Le Comité des constructeurs français d'automobiles anticipe une chute de 20% sur l'ensemble de 2020.

Les entreprises continuent d'alerter sur les conséquences de la pandémie sur leur activité et de prendre des mesures pour résister au mieux à cette crise. Mardi soir, Société Générale a annoncé la suspension de ses prévisions pour 2020 et a renoncé à la distribution d'un dividende au titre de 2019. Eiffage, Elis et Natixis ont également renoncé à verser un dividende au titre de l'an passé. Le groupe ADP a lui renoncé à verser le solde du dividende au titre de 2019, la société ayant déjà versé un acompte de 0,70 euro par titre en décembre. Mercredi matin, Plastic Omnium a réduit de 34% le montant de son dividende au titre de 2019 tandis qu'Aperam a reporté le début de son programme de rachats d'actions.

