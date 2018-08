Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en baisse, la Turquie devrait encore peser

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait commencer la semaine dans le rouge, alors que les difficultés de la Turquie animeront encore une séance où les investisseurs n'auront guère d'autres éléments à intégrer. L'indice phare de la place parisienne devrait céder une vingtaine de points à l'ouverture lundi, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. La chute de la livre turque et les craintes d'une contagion à d'autres marchés occuperont l'esprit des investisseurs alors que la devise turque poursuit son repli face au dollar, lâchant encore 3,5% peu avant 8h30. "La situation en Turquie a de bonne chances de demeurer très volatile", estime Salman Ahmed, directeur de la stratégie investissements chez Lombard Odier. Berat Albayrak, le ministre des Finances et gendre du président Recep Tayyip Erdogan, a affirmé dimanche dans un entretien au quotidien Hurriyet que les institutions du pays prendraient les mesures adéquates pour "soulager les marchés". Lundi matin, la banque centrale turque a déclaré être prête à fournir toutes les liquidités dont les banques du pays auront besoin et annoncé une baisse des ratios de réserves obligatoires. Ces annonces n'ont pu empêcher la livre turque de poursuivre sa chute face au dollar. Du côté des entreprises, la Food and Drug Administration, l'agence américaine du médicament, a approuvé la commercialisation de l'Onpattro, médicament développé par Alnylam et Sanofi, pour traiter chez l'adulte l'amylose héréditaire à transthyrétine (ATTRh). Le président du SNPL Air France, Philippe Evain, a prévenu dimanche dans un entretien au Parisien qu'une grève de quinze jours pourrait avoir lieu au sein de la compagnie française si le futur nouveau numéro un d'Air France-KLM ne reprenait pas les négociations sur les salaires une fois nommé.

