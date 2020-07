Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en baisse, la propagation du coronavirus dans le monde inquiète

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en baisse vendredi, l'entrain boursier du début de semaine, lié à l'espoir d'une reprise économique mondiale plus vigoureuse qu'attendu, se trouvant douché par la multiplication des nouvelles contaminations au coronavirus aux Etats-Unis ainsi que par de nouveaux cas recensés en Asie. A 8h35, le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 33 points, soit 0,7%, selon les données du courtier IG.

Du côté des entreprises, Alstom a remporté, au sein d'un consortium, un contrat de 424 millions d'euros pour l'extension de la ligne 7 du métro de Taipei. La part d'Alstom dans ce contrat est d'environ 248 millions d'euros.

Schneider Electric a finalisé son offre publique d'achat volontaire portant sur la totalité des actions en circulation de RIB Software.

Groupe ADP a engagé des négociations avec ses organisations syndicales en vue de "procéder aux adaptations" de son modèle économique et social "nécessitées par la crise". "Dans ce nouvel environnement opérationnel et financier, les orientations stratégiques [...] doivent être revues", a indiqué le concessionnaire d'aéroports, qui se donne trois ans (2021-2023) pour redonner "à l'entreprise une possibilité de renouer avec une croissance rentable et durable".

Sopra Steria a signé un contrat en vue d'acquérir la société Sodifrance, spécialiste des services numériques dédiés aux secteurs de l'assurance et de la protection sociale. La société de services informatiques a indiqué qu'elle allait acquérir dans le cadre de cet accord un bloc de contrôle représentant 94,03% du capital de Sodifrance à "un prix fixe global équivalent à 62,8 millions d'euros pour 100% du capital".

Gaztransport et Technigaz (GTT) a reçu une commande de la part du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding portant sur la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur chinois Cosco Shipping. Ces navires seront livrés entre le quatrième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023.

