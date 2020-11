Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en baisse, les investisseurs reprennent leur souffle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en baisse vendredi, alors que les investisseurs reprennent leur souffre après la hausse de la veille et optent pour la prudence en raison des incertitudes persistantes concernant l'élection présidentielle américaine.

A 8h30, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 23,8 points, soit 0,5%, selon les données du courtier IG.

Le résultat de l'élection présidentielle américaine reste en suspens alors que le décompte des voix se poursuit dans cinq Etats cruciaux. Après avoir été donné gagnant dans le Wisconsin et le Michigan, Joe Biden dispose de 264 grands électeurs contre 214 pour le président sortant, Donald Trump, selon le décompte du Wall Street Journal.

Donald Trump, qui s'exprimait jeudi soir depuis la Maison-Blanche, s'est félicité des victoires remportées dans des Etats clés, affirmant qu'une "vague bleue" démocrate ne s'était jamais concrétisée. Il a reproché aux sondeurs d'avoir exagéré l'avantage de Joe Biden, estimant qu'ils avaient étouffé le vote républicain.

Le président sortant s'est attaqué au processus de comptage des votes dans quelques Etats contestés où il avait initialement une avance plus importante qui s'est réduite au fur et à mesure du dépouillement. Il n'a pas exprimé d'inquiétudes concernant le processus de comptage des votes dans les Etats qu'il a remportés. Donald Trump a promis des recours en justice et a déclaré que la situation pourrait être tranchée par la Cour suprême.

De son côté, la Réserve fédérale (Fed) a comme prévu laissé sa politique monétaire inchangée jeudi, tout en confirmant qu'elle poursuivrait ses efforts pour soutenir l'économie américaine face aux risques élevés engendrés par l'épidémie de coronavirus.

Dans ce contexte, les investisseurs décortiqueront vendredi les données sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois d'octobre.

Du côté des entreprises françaises, Scor a évalué vendredi l'impact de la pandémie dans ses comptes à plus de 500 millions d'euros, après avoir accusé un léger recul de son bénéfice net au troisième trimestre.

Elior a dévoilé des résultats préliminaires pour l'exercice 2019-2020 en amont de la publication prévue le 25 novembre. Lesté par la crise sanitaire, Elior a vu son chiffre d'affaires reculer 19,7% en données organiques sur un an, à 3,97 milliards d'euros, et son résultat opérationnel courant (Ebita) ajusté virer au rouge, à -71 millions d'euros, pour son exercice achevé fin septembre.

La banque Natixis, filiale cotée de BPCE, a annoncé jeudi soir avoir renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, après une perte au trimestre précédent. L'établissement a également dévoilé un plan d'économies de 350 millions d'euros à horizon 2024, qui conduira le groupe à passer des charges exceptionnelles de 270 millions sur la période. Natixis a aussi annoncé engager des discussions avec H2O Asset Management pour dénouer leur partenariat.

Euronext a publié jeudi des résultats globalement conformes aux attentes des analystes au troisième trimestre, marqué par la consolidation du dépositaire central danois VP Securities.

JCDecaux a annoncé une chute de son chiffre d'affaires organique de 37,9% au troisième trimestre, une baisse moins forte qu'au deuxième trimestre mais traduisant toujours les répercussions de la crise sanitaire.

Rubis a vu son chiffre d'affaires avait accuser un repli de 32% au troisième trimestre, dans un contexte de baisse des cours pétroliers.

Groupe ADP a pris acte jeudi du rejet par les organisations représentatives de salariés de son plan d'adapation au nouvel environnement économique, qui prévoyait la suppression d'environ 700 postes et des baisses de salaires, selon les syndicats. L'absence de signature par les organisations syndicales représentatives "imposera que les mesures nécessaires soient prises pour adapter le modèle économique et social de l'entreprise, conformément à ses orientations stratégiques. Le groupe ADP agira avec le souci d'équilibre entre toutes les parties prenantes", a affirmé l'entreprise.

