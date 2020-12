Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en baisse, les nouvelles sur les vaccins incitant à la prudence

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en baisse vendredi, les investisseurs optant pour la prudence alors que le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a indiqué qu'il n'atteindrait pas son objectif de livraison de vaccins contre le Covid-19 cette année, en raison de problèmes d'approvisionnement.

A 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 5 points, soit 0,1%, selon les données du courtier IG.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech avaient espéré distribuer 100 millions de vaccins dans le monde d'ici à la fin de l'année, un plan qui a maintenant été abaissé à 50 millions.

"La montée en puissance de la chaîne d'approvisionnement en composants a pris davantage de temps que prévu", a déclaré une porte-parole de la société. "Et il est important de souligner que les résultats des essais cliniques ont été un peu plus tardifs que la projection initiale".

"Certains lots de composants n'étaient pas conformes aux normes. Nous y avons remédié, mais cela ne nous permet pas d'atteindre l'objectif de livraisons pour cette année," a indiqué au Wall Street Journal une personne directement impliquée dans le développement du vaccin de Pfizer.

De son côté, le laboratoire Moderna a indiqué qu'il serait en mesure de fournir suffisamment de doses de son vaccin contre le coronavirus d'ici à la fin du mois de mars pour vacciner 60 millions de personnes aux Etats-Unis et 12,5 millions dans le reste du monde.

Du côté des entreprises, Rémy Cointreau a annoncé avoir cédé l'intégralité de ses titres dans la coentreprise Passoã SAS au groupe néerlandais Lucas Bols pour un montant de 71,3 millions d'euros. "Cette cession est cohérente avec la stratégie de Rémy Cointreau, qui vise à poursuivre la montée en gamme de son portefeuille de marques", a expliqué le groupe.

Alstom a réalisé son augmentation de capital de 2 milliards d'euros en vue du rachat de Bombardier Transport. L'opération a été sursouscrite à 171%, avec un montant total d'ordres de plus de 3,4 milliards d'euros. Le produit de l'augmentation de capital permettra de financer en partie l'acquisition de Bombardier Transport, prévue le 29 janvier 2021. "Une émission obligataire pouvant s'élever à environ 400 millions d'euros est également envisagée", a précisé Alstom.

Airbus a annoncé jeudi que sa division Airbus Defence and Space avait remporté un contrat d'une valeur d'environ 190 millions d'euros auprès de Thales Alenia Space. Le contrat porte sur la construction de l'instrument radar avancé de la mission ROSE-L (Radar Observatory System for Europe in L-band) du programme européen d'observation de la Terre Copernicus, dont le lancement "est prévu en juillet 2027", a précisé Airbus.

