Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en baisse pour une séance qui s'annonce calme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Au lendemain d'une hausse de 2,3%, le CAC 40 devrait reprendre son souffle jeudi en début de séance, dans des volumes d'échanges restreints en raison de l'absence de nombreux opérateurs due au jour de la Toussaint, férié dans plusieurs pays européens dont la France. L'indice phare de la place parisienne devrait abandonner une douzaine de points à l'ouverture, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. Le principal rendez-vous du marché jeudi est la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) sur ses taux d'intérêt. Les investisseurs examineront également avec attention les indices PMI manufacturier du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Du côté des valeurs, ArcelorMittal a vu son bénéfice net reculer à 899 millions de dollars au troisième trimestre, contre 1,21 milliard un an plus tôt, la performance du groupe ayant été plombée par une diminution des expéditions d'acier et par des effets de change négatifs. Sanofi a annoncé avoir noué un accord avec Denali Therapeutics dans le développement de médicaments pour le traitement de maladies neurologiques et inflammatoires, qui prévoit jusqu'à 1 milliard de dollars de paiements. Mercredi après la clôture du marché, Eurofins a annoncé la finalisation de l'acquisition de TestAmerica Environmental Services.

jmarion@agefi.fr ed: LBO

