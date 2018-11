Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en forte hausse, avant l'emploi américain

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir largement dans le vert vendredi, porté par des espoirs de réchauffement des relations sino-américaines, avant la publication à 13h30 du rapport mensuel sur l'emploi américain. L'indice phare de la place parisienne devrait s'adjuger plus de 80 points en début de séance, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. Dans le sillage des indices américains, qui ont clôturé en hausse de plus de 1% jeudi, le marché parisien devrait être soutenu par des espoirs d'apaisement des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Jeudi, le président américain, Donald Trump, a publié un message encourageant sur le réseau social Twitter, affirmant avoir eu une longue et "très bonne" discussion avec son homologue chinois, Xi Jinping, avec notamment pour thème le commerce. "Ces discussions avancent bien avec des rencontres en train d'être programmées pendant le G20 en Argentine", a-t-il écrit. Du côté des indicateurs économiques, l'emploi américain constituera le principal rendez-vous de la journée pour le marché. Les économistes sondés par le Wall Street Journal anticipent 188.000 créations de postes et un taux de chômage stable à 3,7% en octobre. Du côté des valeurs, Wendel a annoncé jeudi après Bourse avoir signé un accord avec CITIC Capital Japan Partners en vue de lui céder la totalité du capital de Nippon Oil Pump, spécialiste japonais des pompes à engrenage interne. Les volumes d'échanges devraient par ailleurs être encore restreints ce vendredi, bon nombre d'opérateurs effectuant le pont après la Toussaint, jeudi.

