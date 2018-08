Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse à l'ouverture

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir dans le vert lundi, au début d'une séance qui s'annonce assez peu animée. L'indice phare de la place parisienne devrait s'adjuger une quinzaine de points à l'ouverture, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. Le programme de la journée est restreint, l'attention des investisseurs allant surtout être retenue par l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. La Bourse de Londres va rester fermée lundi en raison d'un jour férié. Le marché continuera par ailleurs de décortiquer les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole, vendredi. Le banquier central a écarté l'hypothèse d'une surchauffe de l'économie américaine et d'un dérapage de l'inflation, tout en affirmant que la Fed ferait tout le nécessaire si l'inflation devenait plus menaçante. Ces propos mesurés ont été interprétés comme moins restrictifs que prévu et ont entraîné une baisse du dollar. Du coté des valeurs, si aucune publication n'est prévue, Air France-KLM pourrait se retrouver sous pression alors qu'une réunion de l'intersyndicale d'Air France doit avoir lieu lundi matin afin de déterminer "les actions à mener à la rentrée" pour obtenir gain de cause sur la question des hausses salariales. Ce rassemblement de l'intersyndicale intervient un peu moins de deux semaine après la nomination de Benjamin Smith comme nouveau directeur général d'Air France-KLM, annonce qui avait été fraîchement accueillie par les syndicats d'Air France.

