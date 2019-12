Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse à l'ouverture, mais la prudence demeure

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse mercredi, après avoir terminé en repli de 1% la veille, mais la prudence reste de mise en raison des inquiétudes persistantes liées aux négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, alors que l'accord préliminaire annoncé comme imminent ces dernières semaines pourrait être reporté de plusieurs mois. A 8h30, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 21 points, soit environ 0,4%, selon les données du courtier IG.

Du côté des entreprises, Airbus a reçu une commande portant sur 50 appareils monocouloirs A321 XLR de la part de United Airlines. La valeur de cette commande n'a pas été communiquée.

Elior a annoncé mercredi prévoir pour son exercice 2019-2020 une nette accélération de son activité et une progression de ses marges, après avoir atteint l'ensemble de ses objectifs lors de l'exercice précédent, clos le 30 septembre.

Orange a présenté mercredi son nouveau plan stratégique baptisé Engage2025, dans le cadre duquel l'opérateur de télécommunications prévoit notamment une croissance régulière de son excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitdaal) au cours des prochaines années, 1 milliard d'euros d'économies nettes d'ici à 2023 et le regroupement des tours de son réseau mobile pour en augmenter la valeur.

Les constructeurs automobiles Renault, Nissan et Mitsubishi ont quant à eux annoncé mercredi la nomination d'Hadi Zablit au poste de secrétaire général de leur alliance. Cette nomination sera effective le 9 décembre.

Thales a signé un contrat de 250 millions de dollars australiens (environ 153 millions d'euros) avec la société MTR Corporation pour déployer ses systèmes de supervision et de communications dans le cadre du projet d'extension du métro de Sydney.

GTT a annoncé mardi la signature d'un contrat de licence et d'assistance technique (TALA) avec le chantier WISON Offshore & Marine (WOM) basé en Chine. Ce contrat porte sur l'équipement d'unités de production, de liquéfaction et de stockage de GNL (FLNG), d'unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), d'unités flottantes de stockage, de regazéification et de centrale électrique (FSRP), et des méthaniers, utilisant les systèmes de confinement à membranes de GTT.

