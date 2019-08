Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse à l'ouverture, surveille la crise italienne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en légère hausse mercredi, alors que les investisseurs tentent de déterminer les suites possibles de la crise politique en Italie et que le président américain, Donald Trump, a confirmé travailler à des mesures de relance économique.

Vers 8h35, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait une vingtaine de points, selon les données du courtier IG Markets.

Après la démission mardi du président du Conseil italien, Giuseppe Conte, le président de la République, Sergio Mattarella, commence mercredi les différentes consultations en vue de constituer un nouveau gouvernement. Plusieurs scénarios sont possibles, dont une coalition entre le Mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, hypothèse que l'ancien président du Conseil italien Matteo Renzi a souhaité approfondir. "L'issue la plus plausible est de nouvelles élections législatives, plus tard cette année ou au début de 2020, qui aboutiraient à un gouvernement dominé par la Ligue et qui continuerait à s'opposer à l'Union européenne", considère toutefois Andrew Kenningham, économiste chez Capital Economics.

Les marchés continuent par ailleurs de guetter les différentes mesures de soutien à l'économie que pourraient prendre les différents Etats. Mardi, Donald Trump a annoncé que son gouvernement envisageait des réductions d'impôts pour soutenir la croissance, tout en écartant à nouveau l'idée que les Etats-Unis se dirigent vers une récession. Lundi, des informations de presse indiquaient que l'Allemagne se tenait prête à mettre sur pied un plan de relance de 50 milliards d'euros si la situation économique le justifiait.

Les investisseurs surveilleront par ailleurs la publication mercredi soir du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, avant que son président, Jerome Powell, ne s'exprime vendredi au symposium de Jackson Hole.

Du côté des entreprises, Atos a annoncé avoir remporté un contrat de 198 millions de dollars auprès de l'Etat de Californie tandis qu'Euronext a annoncé la nomination du PDG d'Oslo Bors, Havard S. Abrahamsen, au sein de son conseil d'administration. Cette nomination devra être approuvée par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire, le 8 octobre.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed : LBO

