Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse après de nouveaux résultats d'entreprises

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse vendredi, après une nouvelle salve de publications trimestrielles d'entreprises, et alors que les investisseurs surveillent les négociations au Congrès américain sur un nouveau plan de soutien pour surmonter la crise liée au Covid-19. En Chine, l'indice PMI manufacturier de juillet est ressorti à 51,1, contre 50,9 en juin, dépassant les attentes des économistes.

A 8h20, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 19,5 points, soit 0,4%, selon les données du courtier IG.

En France, le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 13,8% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent et de 19% sur un an, en raison de "l'arrêt des activités 'non essentielles' dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai" afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé l'Insee.

Engie s'est fixé de nouveaux objectifs financiers et a annoncé un recentrage stratégique, après la chute de son résultat net au premier semestre dans un contexte économique marqué par la crise sanitaire.

EssilorLuxottica a publié des résultats semestriels en forte baisse, pénalisés par les conséquences de la crise sanitaire, et n'a pas livré de nouvelles perspectives pour cette année.

Legrand a indiqué anticiper une baisse moins marquée de son chiffre d'affaires au second semestre de cette année qu'au deuxième trimestre, au cours duquel ses ventes ont sévèrement plié sous l'effet de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

BNP Paribas a publié des résultats en légère baisse mais supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, les pertes subies sur certains crédits ayant été en partie compensées par les forts besoins de financement des entreprises et des investisseurs institutionnels pendant la crise.

Saint-Gobain a publié des résultats en forte baisse au premier semestre, reflétant l'impact de la pandémie sur ses marchés, mais s'est montré confiant dans un rebond de ses activités au troisième trimestre.

Air France-KLM a annoncé avoir repoussé d'un an ses objectifs de moyen terme, après une sévère dégradation de ses résultats au deuxième trimestre, plombés par la pandémie de coronavirus.

Lagardère a publié des résultats en forte baisse au premier semestre, sa branche Travel retail étant fortement pénalisée par la chute du trafic aérien.

Vinci, DBV Technologies, Amundi, Bolloré, L'Oréal, Vivendi, Wendel et Korian ont également fait un point sur leur activité.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

