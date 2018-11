Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse après l'aval de l'UE à l'accord sur le Brexit

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse lundi, après que les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ont donné leur feu vert au projet d'accord sur le Brexit. L'indice phare de la place parisienne devrait gagner un peu plus de 35 points à l'ouverture selon les contrats à terme du courtier IG Markets. Maintenant que les dirigeants européens ont avalisé le projet d'accord sur le Brexit, l'attention se tourne vers le Parlement britannique qui doit se prononcer sur ce texte en décembre alors que des dizaines de députés du Parti conservateur de Theresa May, ainsi que certains membres de l'opposition ont vivement critiqué le projet d'accord. Par ailleurs, les marchés surveilleront lundi la publication de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne en novembre, ainsi que l'intervention de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Les investisseurs s'intéresseront également aux discours de Peter Praet, chef économiste de la BCE, de Benaît Coeuré, membre du directoire de la BCE, et de Jens Weidmann, président de la Bundesbank. Du côté des entreprises, Saint-Gobain a annoncé une nouvelle organisation avec un directeur général délégué Benoît Bazin et un nouveau directeur financier Sreedhar N. Le groupe a également confirmé son objectif de cessions d'actifs pour au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avant fin 2019. Renault reste en ligne de mire alors que le ministre de l'Economie et des Finances a annoncé ce week-end la conduite d'un audit au sein du constructeur automobile français dont le PDG, Carlos Ghosn, a été arrêté la semaine dernière au Japon pour malversations chez Nissan dont il est président. Doit également se tenir lundi une réunion du conseil d'administration de Mitsubishi dont l'ordre du jour est la révocation de Carlos Ghosn, qui est également président du groupe japonais. En marge d'une journée investisseurs, Icade a de son côté confirmé son objectif 2018 d'une croissance de son flux de trésorerie net courant "supérieure à 6%" par rapport à 2017. Kering a par ailleurs annoncé qu'il internaliserait au premier semestre 2020 les activités d'e-commerce actuellement gérées par la coentreprise créée avec Yoox Net-à-Porter. Eurofins a de son côté étendu son objectif de croissance organique de 5% par an au-delà de 2020.

jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire