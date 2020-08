Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse après les décrets signés par Donald Trump

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse lundi, après la signature par le président américain, Donald Trump, de plusieurs décrets pour prolonger l'aide aux Américains affectés par la crise du Covid-19. A 8h20, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 35,5 points, soit 0,7%, selon les données du courtier IG.

Donald Trump a ordonné samedi au gouvernement fédéral de prolonger son programme d'allocations chômage à raison de 300 dollars par semaine et a invité les Etats à financer une aide hebdomadaire supplémentaire de 100 dollars.

Cette mesure fait partie des quatre décrets signés par le président américain pour soutenir l'économie américaine après l'échec des négociations entre la Maison-Blanche et les démocrates du Congrès sur un nouveau plan de dépenses destiné à lutter contre la crise sanitaire et économique. Le précédent programme fédéral d'allocations chômage, qui octroyait une aide de 600 dollars par semaine aux Américains qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie, s'est terminé le 31 juillet.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed : LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire