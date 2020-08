Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse dans le sillage de Wall Street et malgré le Covid-19

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse lundi, dans le sillage de la nouvelle progression des indices américains vendredi, en dépit des craintes persistantes concernant une éventuelle seconde vague d'infections par le coronavirus.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice vedette de la cote parisienne s'adjugeait 0,9%, soit environ 40 points, selon les données du courtier IG Markets.

Wall Street a atteint de nouveaux sommets vendredi, entraînée par des statistiques rassurantes sur le secteur immobilier et par une forte hausse de l'action Apple (+5,2%), qui dote le groupe d'une capitalisation d'environ 2.130 milliards de dollars. Terminant tous deux à des niveaux records, l'indice élargi S&P 500 et le Nasdaq Composite ont gagné 0,3%, à 3.397,16 points, et 0,4%, 11.311,80 points, respectivement.

Les grandes places financières asiatiques ont ainsi évolué dans le vert. A Tokyo, le Nikkei 225 a clôturé sur un gain de 0,3%, tandis que l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong s'adjugeait 1,4% en fin de séance.

Du côté des entreprises membres de l'indice SBF 120, Casino a annoncé vendredi soir la cession de 5% du capital de la foncière d'immobilier commercial Mercialys pour un montant de 26 millions d'euros, qui sera affecté au désendettement du groupe de grande distribution.

L'assureur Axa et l'indien Bharti ont annoncé vendredi la cession de leur coentreprise d'assurance dommages à l'assureur indien ICICI Lombard dans le cadre d'une transaction par échange d'actions. La transaction devrait être finalisée fin 2021 et aura un impact positif exceptionnel d'environ 200 millions d'euros sur les résultats d'Axa.

