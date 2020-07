Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse, l'optimisme tente de s'installer

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en légère hausse vendredi. A 8h20, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 7,8 points, soit 0,2%, selon les données du courtier IG. Les investisseurs reprennent quelque peu leur souffle au lendemain d'une forte progression des indices, mais restent plutôt optimistes quant à la reprise de l'économie mondiale malgré la recrudescence des contaminations au coronavirus aux Etats-Unis.

En France, les statistiques sur la situation budgétaire de l'Etat pour le mois de mai paraîtront à 8h45.

Du côté des entreprises, Air France présente vendredi un plan de réduction de ses effectifs qui doit permettre à la compagnie aérienne de s'adapter à une baisse prolongée de son activité due à la pandémie de coronavirus.

Sanofi et Regeneron ont annoncé jeudi soir l'échec et l'arrêt d'un essai de phase 3 aux Etats-Unis portant sur le traitement avec le Kevzara de patients hospitalisés et gravement atteints par le nouveau coronavirus.

Electricité de France (EDF) a relevé son estimation de production de ses centrales nucléaires en France en 2020. Le groupe table désormais sur une production comprise entre 315 et 325 térawatt-heures (TWh) contre une estimation de 300 TWh communiquée précédemment.

Thales Alenia Space, la coentreprise du français Thales et de l'italien Leonardo, a été sélectionnée par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour plusieurs missions du projet Copernicus.

