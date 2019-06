Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse, le G20 Finances à la rescousse du commerce mondial

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait entamer la semaine en territoire positif, dans le sillage de la forte hausse des indices en Asie alors que les investisseurs semblent encouragés par l'engagement des responsables du G20 Finances à protéger le commerce mondial malgré les tensions croissantes en la matière. Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice phare de la cote parisienne gagnait une vingtaine de points, ou 0,5%.

Le G20 a dénoncé l'aggravation des tensions commerciales et leur impact sur la croissance mondiale, alors que les Etats-Unis et la Chine se livrent une longue bataille commerciale depuis l'échec de leurs négociations il y a un mois.

La Chine et les Etats-Unis ont tenu leur première réunion de haut niveau sur le commerce depuis un mois: le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré avoir eu un échange franc avec le gouverneur de la banque centrale chinoise, Yi Gang. Les deux responsables se sont rencontrés en marge de la réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 à Fukuoka, au Japon. Yi Gang a refusé de commenter sa rencontre avec Steven Mnuchin, se disant occupé.

En Asie, les principales places financières gagnent du terrain. En fin de séance, l'indice Nikkei 225 progresse de 1,2%. A Hong Kong, le Hang Seng s'adjuge même 2,2%. Ailleurs en Europe, la Bourse de Francfort restera fermée en ce lundi de Pentecôte.

Du côté des entreprises, les investisseurs resteront attentifs à l'évolution des rapports entre Renault et son partenaire Nissan. Après l'affaire Ghosn et l'échec de la fusion entre Renault et Fiat Chrysler Automobiles, l'avenir de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est un sujet épineux. Selon le Financial Times, Renault, partenaire et principal actionnaire de Nissan, menace de bloquer une réforme de la gouvernance de l'entreprise japonaise, craignant qu'elle se traduise par une perte d'influence pour lui.

Air Liquide a annoncé lundi la signature d'un accord avec son client Fujian Shenyuan New Materials, pour la cession de sa filiale Air Liquide Fuzhou, qui détient et exploite un ensemble d'unités dédiées de gaz industriels situé à Fujian, dans le sud-est de la Chine. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Elle aura toutefois un impact exceptionnel négatif, limité, sur le résultat net du premier semestre 2019, selon le groupe industriel. Cet impact ne remet pas en cause les perspectives de performance du groupe sur l'année 2019.

Sanofi a annoncé lundi que les résultats de phase III de son antidiabétique Soliqua avaient montré une baisse significative de la glycémie sanguine chez les patients traités. Ces derniers ont obtenu un taux de glycémie moyen inférieur au taux de 7% recommandé par l'American Diabetes Association.

Eurofins Scientific a annoncé lundi que la récente cyberattaque ayant perturbé certains de ses systèmes informatiques pourrait avoir un impact "significatif" sur ses résultats financiers.

Vendredi soir, Axa a annoncé avoir réalisé la cession de 40 millions d'actions d'Axa Equitable Holdings (EQH), sa filiale d'assurance vie aux Etats-Unis, pour un produit net de 834 millions de dollars (739 millions d'euros).

Euronext a annoncé vendredi détenir 97,7% du capital d'Oslo Bors VPS.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

