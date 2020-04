Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse, le marché surveille l'évolution de la crise

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse jeudi, après avoir chuté de près de 4% la veille, alors que les investisseurs continuent de guetter l'évolution de la pandémie tout en décortiquant les publications trimestrielles qui s'accélèrent en Europe.

Vers 8h25, le contrat à terme sur l'indice parisien gagnait environ 25 points soit 0,6%, selon les données du courtier IG Markets.

Les investisseurs continuent de scruter la propagation de la pandémie et la réponse des Etats. Mercredi, le président américain, Donald Trump, a affiché sa hâte de redémarrer l'économie, estimant que certains Etats américains pourraient sortir du confinement avant le 1er mai, ont rapporté plusieurs médias. Le locataire de la Maison-Blanche doit présenter jeudi son plan pour rouvrir partiellement le pays.

La crise sanitaire et les mesures de confinement prises pour y répondre pèsent lourdement sur l'économie américaine. Le livre beige de la Réserve fédérale publié mercredi soir a ainsi peint un tableau sombre de l'économie américaine, les chefs d'entreprise interrogés dans le cadre de ce rapport indiquant s'attendre à une nouvelle détérioration des conditions d'activité et à une poursuite des destructions d'emplois dans les prochains mois.

Les investisseurs surveilleront aussi jeudi le rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ainsi que la réunion des responsable du G7 au sujet de la crise sanitaire.

Du côté des entreprises, Virbac a donné mercredi soir le coup d'envoi des publications trimestrielles du SBF 120. Le laboratoire vétérinaire a suspendu ses perspectives pour 2020 en raison de la pandémie et fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 13,9% sur un an au premier trimestre. BioMérieux a également annoncé jeudi matin la suspension de ses objectifs pour cette année, en dépit d'une croissance soutenue au premier trimestre. LVMH et L'Oréal publieront leurs ventes du premier trimestre après la clôture du marché, jeudi soir.

En dehors des résultats d'entreprises, Elior a annoncé que son conseil d'administration proposerait de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019-2020.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

