Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse mais les investisseurs devraient rester prudents

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse vendredi matin, tenant d'effacer une partie du net repli de la veille. Les nouvelles mesures de restriction en Europe, destinées à endiguer la pandémie de coronavirus, ainsi que l'incertitude au sujet d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis, continuent toutefois de peser sur la confiance des investisseurs.

A 8h20, le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 38,5 points, soit 0,8%, selon les données du courtier IG.

Cette semaine, la hausse des contaminations, les nouvelles restrictions imposées en Europe et les revers observés dans les essais cliniques de vaccins expérimentaux contre le Covid-19 ont ravivé les craintes qu'une nouvelle période de confinement soit instaurée, ce qui pèserait lourdement sur l'économie mondiale, note Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Les négociations sur de nouvelles mesures de relance économique aux Etats-Unis restent par ailleurs source d'incertitude. Le président américain, Donald Trump, a affirmé jeudi dans un entretien à la chaîne Fox Business qu'il avait demandé au secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, d'augmenter au-delà de 1.800 milliards de dollars l'enveloppe du plan de relance proposé par la Maison-Blanche aux démocrates. Le président a également déclaré qu'un accord sur des mesures de relance pouvait encore être conclu avant l'élection. Les analystes jugent toutefois une telle issue peu probable, alors que les républicains du Sénat restent opposés à un plan de dépenses de grande ampleur.

Steven Mnuchin et la cheffe de file des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, tentent depuis plusieurs semaines de s'acccorder sur un plan de relance avant les élections de novembre aux Etats-Unis. Les représentants démocrates ont de leur côté voté en début de mois en faveur d'un plan de soutien à l'économie de 2.200 milliards de dollars.

Des avancées semblaient se dessiner jeudi, alors que la Maison-Blanche et les négociateurs démocrates se sont entendus pour inclure le financement d'une stratégie nationale de tests de dépistage du coronavirus dans un plan de soutien plus global.

Au cours d'une conversation de 90 minutes avec Nancy Pelosi jeudi après-midi, Seven Mnuchin a indiqué qu'il accepterait le plan démocrate concernant les tests avec de légères modifications, d'après un porte-parole de la présidente de la Chambre des représentants et une autre personne au courant de cet entretien.

En France, aucun indicateur économique n'est attendu vendredi.

Du côté des entreprises, Eurofins Scientific proposera lors de sa prochaine assemblée générale une division par dix de la valeur nominale de ses titres, afin d'en améliorer la liquidité et d'attirer de nouveaux actionnaires. Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale du 16 novembre, les actions existantes d'une valeur nominale de 0,1 euro seront remplacées par des actions nouvelles valant 0,01 euro, a indiqué le groupe dans un communiqué. Ce changement sera effectif le 19 novembre.

LVMH a fait état jeudi d'une baisse limitée de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à un rebond de son activité en Asie et à une forte demande pour ses principales marques - Louis Vuitton, Christian Dior - et pour le cognac. Le géant du luxe a tout de même indiqué qu'il continuerait à "faire preuve de vigilance et de renforcer sa politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements" en raison du contexte "très perturbé, marqué par des incertitudes économiques et sanitaires qui perdurent". "La décision de paiement d'un acompte sur le dividende sera débattue par le conseil d'administration d'ici à la fin du mois et annoncée après sa tenue", a ajouté LVMH.

Covivio a confirmé jeudi son objectif de résultat "EPRA" (European Public Real Estate Association) pour l'exercice 2020, après un recul de 9,1% de ses revenus part du groupe à fin septembre "en raison de la baisse des revenus en hôtellerie" provoquée par la crise du coronavirus. Pour l'exercice en cours, l'entreprise a confirmé son objectif de résultat "EPRA" de 380 millions d'euros, soit 4,15 euros par action, annoncé en juillet.

Axa a finalisé la cession de ses activités vie et épargne, dommages et retraite en Pologne, République tchèque et Slovaquie, à UNIQA Insurance Group pour un montant total en numéraire de 1 milliard d'euros. La transaction devrait avoir un impact positif de 2 points sur le ratio de Solvabilité II du groupe Axa au quatrième trimestre 2020, a indiqué l'assureur dans un communiqué.

Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a reçu l'approbation par la Commission intergouvernementale (CIG) franco-britannique de la mise en place de tests statiques sur ses stations de conversion, saluant une "nouvelle étape franchie dans le déploiement" de sa filiale à 100% ElecLink.

Lagardère a annoncé la nomination de Sophie Stabile au poste de directrice financière, "dans le cadre du renforcement de ses structures de direction".

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 02:31 ET (06:31 GMT)