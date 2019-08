Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse malgré les incertitudes sur le commerce

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait tenter de se reprendre lundi, mais les investisseurs vont continuer de scruter avec prudence d'éventuelles évolutions dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Vers 8h35, le contrat à terme sur le CAC 40, l'indice phare du marché parisien, gagnait 39 points, ou 0,7%, selon les données du courtier IG Markets.

Du côté des entreprises françaises, le constructeur automobile Groupe PSA et son partenaire chinois Dongfeng Motors, ont décidé de diviser par deux les effectifs de leur coentreprise, Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles (DPCA), a rapporté vendredi Reuters en citant un document interne. Contacté par Agefi-Dow Jones, un porte-parole de PSA n'a pas souhaité commenter ces informations, rappelant cependant que le groupe tricolore travaille étroitement avec son partenaire chinois pour améliorer ses performances en Chine.

Les groupes de conseil Capgemini et Altran ont signé dimanche un accord de rapprochement après la finalisation des procédures d'information et consultation des instances représentatives du personnel requises au sein des deux sociétés. L'accord signé dimanche "énonce les termes et conditions du projet d'acquisition d'Altran par Capgemini dans le cadre d'une offre publique d'achat amicale au prix de 14 euros par action", ont précisé les deux groupes.

