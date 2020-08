Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse, porté par l'espoir d'un plan de soutien aux USA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse mardi, tandis que les investisseurs continuent d'évaluer les chances d'un nouveau plan de soutien à l'économie aux Etats-Unis et jaugent le ralentissement des contaminations par le Covid-19 dans le pays.

A 8h35, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 40,2 points, soit 0,8%, selon les données du courtier IG.

Le nombre de cas d'infection au coronavirus a dépassé la barre des 20 millions dans le monde, tandis que les Etats-Unis ont enregistré leur nombre le plus bas de nouveaux cas depuis environ une semaine, les nouvelles infections dans certaines régions du pays ayant tendance à ralentir.

"Les investisseurs sont disposés à tolérer l'augmentation des infections mondiales tant qu'elles ne déclenchent pas une nouvelle série de mesures de confinement strictes", observe Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Du côté des entreprises françaises, Vivendi et Amber Capital ont signé un pacte au sujet du capital de Lagardère. Vivendi et Amber Capital, qui détiennent respectivement 23,5% et 20% du capital de Lagardère, vont entamer auprès du groupe dirigé par Arnaud Lagardère des démarches afin d'obtenir des représentants au sein du conseil de surveillance, à raison de trois membres pour Amber et d'un pour Vivendi. De plus, Amber Capital et Vivendi se sont mutuellement consenti pour cinq ans un droit de première offre et un droit de préemption réciproques. "Ce pacte ne crée aucun accord entre les signataires sur la stratégie ou le contrôle de Lagardère", a précisé Amber Capital.

Imerys a annoncé avoir signé un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire de 60%, avec des options d'achat du reste du capital, dans le groupe turc Haznedar, pour un montant non communiqué. Haznedar est un fabricant de réfractaires monolithiques et de briques réfractaires de haute qualité, qui a dégagé 64 millions de dollars de chiffre d'affaires (dont 40% à l'export) et 17 millions de dollars d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2019, a indiqué Imerys.

