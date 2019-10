Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en hausse, porté par les espoirs sur le commerce

Sansdents - Alors on va& vers un Krach financier car il est évident que la Chine communiste n'a aucune raison de changer sa stratégie industrielle qui gagne en Chine et dans le monde, et n'a aucune raison de faire de concession à un Président totalement fou à lier comme on le voit avec l'abandon des Kurdes Syriens avec tous les risques associés.

Et donc oui il n'y aura aucun accord commercial entre la Chine communiste et Trump si ce n'est de façade pour permettre à Trump quelque chose.

Quant au Brexit il est bien pari pour être pure et dure.