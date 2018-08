Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en légère hausse après l'accord commercial USA-Mexique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir légèrement dans le vert mardi, le marché pouvant trouver un facteur de soutien dans l'accord bilatéral commercial entre les Etats-Unis et le Mexique annoncé lundi en fin de séance européenne. L'indice phare de la place parisienne devrait s'adjuger un peu plus de cinq points, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. Lundi, aussi bien les indices européens qu'américains ont été portés par l'annonce d'un "très bon" accord, pour reprendre les mots de Donald Trump, entre les Etats-Unis et le Mexique après des mois de négociations sur la révision de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna). Paul Ashworth, économiste chez Capital Economics, juge que cet accord constitue une bonne nouvelle car il montre qu'"un compromis est possible" avec l'administration Trump, ce qui "sera bienvenu à la fois en Europe et en Chine". Des négociations doivent maintenant avoir lieu entre le Canada et les Etats-Unis. Du coté des valeurs, lundi après Bourse, Tarkett a annoncé l'acquisition du fabricant de moquette Lexmark Carpet Mills pour un montant non dévoilé. Mardi matin, TechnipFMC a annoncé avoir remporté un "grand contrat" - de 500 millions à 1 milliard de dollars - pour construire une usine d'oléfines au Vietnam tandis que Wendel a indiqué avoir finalisé la cession de CSP Technologies à AptarGroup, obtenant un montant de liquidités net de 342 millions de dollars.

jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire