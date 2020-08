Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en légère hausse après le nouveau record du S&P 500

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait s'inscrire en légère progression mardi à l'ouverture, encouragé par le nouveau sommet atteint par l'indice américain S&P 500 lundi et les progrès réalisés par les Etats-Unis et la Chine dans leurs négociations commerciales.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice phare de la Bourse de Paris avançait de 0,5%, soit environ 30 points, selon les données du courtier IG Markets.

Les hauts responsables américains et chinois sont déterminés à mettre en œuvre l'accord commercial de phase 1 conclu entre les deux pays, ont annoncé les deux gouvernements, après que les deux parties ont discuté de l'accord lundi soir, heure américaine. Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et le vice-Premier ministre chinois Liu He se sont réunis par vidéoconférence pour un examen officiel de l'accord commercial signé en janvier.

Les marchés financiers asiatiques évoluent toutefois en ordre dispersé. Si le Nikkei 225 a gagné 1,4% à la Bourse de Tokyo, l'indice Hang Seng reflue de 0,3% en fin de séance à Hong Kong pendant que le Shanghai Composite chinois cède 0,2%.

Parmi les grandes sociétés cotées à la Bourse de Paris, LVHM devra probablement patienter encore trois mois pour passer la bague au doigt de Tiffany. Le groupe de luxe français et le joaillier américain vont se donner jusqu'au 24 novembre pour finaliser leur rapprochement, a rapporté l'agence de presse Reuters lundi soir, citant une source proche du dossier.

Mardi, EssilorLuxottica a annoncé étudier un appel du jugement du tribunal de district néerlandais qui a rejeté sa requête visant à obtenir l'accès à des informations concernant la société GrandVision, qu'il projette de racheter.

Schneider Electric a annoncé mardi qu'il approuvait pleinement le projet de rachat de l'éditeur de logiciels de données Osisoft par Aveva, filiale à 60,2% de l'équipementier électrique. Aveva a dévoilé mardi son projet d'acquisition d'Osisoft pour une valeur d'entreprise de 5 milliards de dollars, soit environ 4,2 milliards d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

