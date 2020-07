Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en net repli, les tensions sino-américaines pèsent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en nette baisse vendredi, refroidi par l'intensification des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. A 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 54,5 points, soit 1,1%, selon les données du courtier IG.

Du côté des entreprises, Thales s'est fixé de nouveaux objectifs financiers pour 2020 alors que ses résultats ont chuté au premier semestre, sous l'effet des conséquences de la crise sanitaire sur son activité. Thales vise notamment un chiffre d'affaires compris entre 16,5milliards et 17,2 milliards d'euros et un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,3 milliard et 1,4 milliard d'euros. Thales avait suspendu en avril ses précédentes perspectives annuelles.

Airbus a annoncé vendredi avoir passé des accords avec les gouvernements français et espagnol pour amender des avances remboursables liées à l'A350. Cette mesure doit aider à résoudre le litige avec les Etats-Unis auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Gecina a annoncé de nouveaux objectifs financiers pour l'exercice 2020, après que son résultat net récurrent (RRN) par action est resté quasiment stable au premier semestre. La société estime désormais que son RRN par action pour l'année en cours devrait se situer entre 5,55 euros en cas de "scénario dégradé" et une estimation haute de 5,70 euros, proche de l'hypothèse initiale d'avant la crise du Covid-19.

Dassault Aviation a publié des résultats en baisse au premier semestre, la crise sanitaire mondiale ayant pesé sur ses commandes et ses livraisons. L'avionneur a abaissé son objectif de livraisons de jets Falcon pour l'année en cours, à 30 avions au lieu de 40. Dassault Aviation a en revanche maintenu son objectif de 13 livraisons de l'avion de combat Rafale en 2020, à l'Inde et au Qatar.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire