Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en petite hausse, porté par l'optimisme sur le commerce

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait s'inscrire en légère hausse jeudi à l'ouverture, porté par l'optimisme à l'égard des négociations commerciales sino-américaines, les investisseurs plaçant toujours leurs espoirs dans un accord préliminaire entre les deux premières économies mondiales. Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice vedette de la cote parisienne gagnait une dizaine de points, ou 0,1%, selon les données du courtier IG Markets.

Le président américain, Donald Trump, a affirmé mercredi que les négociations commerciales avec la Chine "se pass[aient] très bien", après avoir pourtant averti la veille qu'un accord avec Pékin risquait de ne pas intervenir avant la fin 2020. En outre, l'agence Bloomberg a rapporté que les négociateurs américains sur le commerce s'attendaient à ce qu'un accord préliminaire soit conclu avec la Chine avant l'instauration par les Etats-Unis, prévue le 15 décembre, de nouvelles surtaxes douanières sur les produits chinois.

Ces annonces ont soutenu les principales Bourses asiatiques. Le Nikkei 225 a gagné 0,7% à Tokyo. En fin de séance, l'indice Hang Seng avançait de 0,5% à Hong Kong et le Shanghai Composite progressait de 0,7%.

Du côté des entreprises, Accor a annoncé jeudi avoir signé un accord définitif sur la cession d'environ 5% du capital du groupe chinois Huazhu, pour un montant de 451 millions de dollars, soit près de 407 millions d'euros.

Euronext a annoncé jeudi l'acquisition de 66% du capital de la Bourse nordique d'échange d'électricité Nord Pool, basée à Oslo et disposant de bureaux à Helsinki, Stockholm, Tallinn, Berlin et Londres. L'opération a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 850 millions de couronnes norvégiennes, soit environ 84 millions d'euros.

L'action Kering sera également scrutée par les investisseurs. Les dirigeants du groupe de luxe français ont eu des discussions préliminaires avec Moncler en vue d'une acquisition de l'entreprise italienne de doudounes haut de gamme, a indiqué mercredi Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.

Mercredi soir, Capgemini a annoncé la signature d'un nouveau contrat "historique", d'une durée de six ans et d'une valeur de plus de 1 milliard d'euros avec Bayer.

Carrefour a annoncé mercredi avoir cédé l'essentiel de sa participation dans la foncière cotée Argan pour un montant proche de 80 millions d'euros.

