Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en recul, l'incertitude sur le plan de relance américain pèse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en baisse mercredi, dans le sillage du repli des indices américains la veille, alors que les investisseurs s'interrogent sur les chances qu'un nouveau plan de relance soit adopté aux Etats-Unis pour lutter contre les conséquences de la pandémie de Covid-19.

A 8h35, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 16,1 points, soit 0,3%, selon les données du courtier IG.

L'indice Nasdaq a souffert d'importantes prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, "mais ce sont surtout les valeurs liées aux services collectifs et à l'immobilier qui ont conduit au fort repli des principaux indices à New York, en raison des craintes croissantes qu'un soutien budgétaire retardé, voire inexistant, n'affecte gravement les revenus dans ces secteurs", observe Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Par ailleurs, les investisseurs restent attentifs à l'évolution de la pandémie de coronavirus dans le monde, alors que le nombre de contaminations quotidiennes aux Etats-Unis reste élevé, et que la nouvelle hausse des cas en France et en Espagne est source d'inquiétude. L'annonce mardi par la Russie de la découverte d'un vaccin contre le virus a par ailleurs été accueillie avec un certain scepticisme.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

