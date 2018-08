Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en repli à l'ouverture

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après un début de semaine dans le vert, le marché parisien devrait démarrer la séance en repli mercredi, alors que les contrariétés s'amoncellent pour le président des Etats-Unis. Malgré une clôture au plus haut à Wall Street, le CAC 40 pourrait selon les contrats à terme d'IG céder une douzaine de points à l'ouverture. Michael Cohen, avocat personnel de Donald Trump pendant la campagne présidentielle, a plaidé coupable de huit chefs d'accusation devant un tribunal de New York. Il a indiqué avoir versé de l'argent à deux femmes pour acheter leur silence, à la demande du candidat élu en 2017 (sans le nommer), et reconnu avoir enfreint la loi sur le financement électoral. Paul Manafort, ex-chef de campagne de Donald Trump, a quant à lui été condamné pour fraude bancaire et fiscale. Par ailleurs, Donald Trump a déclaré mardi lors d'un meeting qu'il avait menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les voitures importées de l'Union européenne. Hors politique, l'actualité est pratiquement à l'arrêt du côté des entreprises. Air France-KLM a précisé, conformément aux recommandations du code Afep-Medef, les éléments de la rémunération de son prochain directeur général Benjamin Smith. Par ailleurs, le secteur pétrolier et parapétrolier pourrait positivement réagir à une nouvelle hausse des cours du brut consécutive à l'annonce d'une baisse plus forte qu'attendu des stocks américains la semaine dernière. (gbayre@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire