Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en repli prononcé, lesté par les annonces de Trump

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en forte baisse vendredi, pâtissant d'un regain des tensions commerciales causé par l'annonce de nouveaux droits de douane par le président américain, Donald Trump.

Vers 8h25, le contrat à terme sur le CAC 40 perdait plus de 100 points, soit une baisse de 1,9%, selon les données du courtier IG Markets.

Donald Trump a ravivé les tensions avec Pékin en annonçant jeudi soir dans une série de tweets l'instauration de "petits" droits de douane supplémentaires à hauteur de 10% sur 300 milliards de dollars d'importations provenant de Chine, à partir du 1er septembre. Cette annonce est intervenue alors que Pékin et Washington doivent reprendre leurs négociations commerciales le mois prochain. Elle a fait plonger les contrats à terme sur le pétrole, qui ont terminé jeudi en baisse de plus de 7%.

"La plus grande préoccupation de [tous les investisseurs] porte sur la croissance mondiale et les tensions commerciales, et maintenant leurs inquiétudes se concrétisent", explique Kathy Lien, directrice générale de la stratégie de change chez BK Asset Management, dans une note.

Au cours d'une séance qui s'annonce difficile, les marchés surveilleront également la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de juillet, prévue à 14h30. Les économistes sondés par Dow Jones Newswires prévoient en moyenne 165.000 créations de postes et un taux de chômage à 3,6%.

Du côté des entreprises, les investisseurs prennent connaissance des dernières publications semestrielles des entreprises de l'indice SBF 120, avant une dernière salve attendue entre la fin du mois d'août et le début de septembre.

Vendredi, Crédit Agricole SA a fait état d'un résultat net en baisse de 14,9%, à 1,22 milliard d'euros, au deuxième trimestre, mais légèrement supérieur aux attentes des analystes. Selon FactSet, ils anticipaient un résultat net de 1,21 milliard d'euros. Le produit net bancaire s'est lui aussi inscrit en baisse de 0,4%, à 5,15 milliards d'euros, au-dessus du consensus Factset qui était de 5,07 milliards d'euros.

Jeudi soir, Natixis publié un résultat net de 346 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, en repli de 32% sur un an, mais supérieur au consensus FactSet des analystes, qui s'élevait à 313 millions.

Vicat a confirmé jeudi tabler en 2019 sur une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle, après avoir publié un résultat net en baisse au premier semestre, lesté par des éléments exceptionnels ainsi que par les coûts élevés de l'énergie.

Par ailleurs, Alstom a annoncé jeudi avoir été choisi pour fournir les trains de la future ligne CDG Express, précisant que ce contrat représentait environ 160 millions d'euros en France.

-Julien Marion et Dimitri Delmond Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire