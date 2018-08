Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu proche de l'équilibre à l'ouverture

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait entamer la journée sur une note prudente, à l'image d'une fin de séance mitigée jeudi en Asie, tandis que la hausse du marché américain commencée en mars 2009 après la crise financière est devenue mercredi la plus longue de l'histoire. En hausse de deux petits points à 08h20, les contrats à terme du courtier IG sur le CAC 40 augurent une ouverture quasiment à l'équilibre. L'agenda macroéconomique, très peu rempli ces derniers jours, commence à s'animer avec la publication des indices PMI provisoires de la zone euro, de l'Allemagne, de la France et des Etats-Unis, ainsi que de la balance commerciale de l'Allemagne, l'indice de confiance des ménages de la zone euro, le climat des affaires en France et les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). En outre, la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole démarre jeudi. Du côté des valeurs, la Commission australienne de la concurrence n'a pas soulevé d'objection au rachat d'APN Outdoor par JCDecaux ni à celui d'Adshel par oOh!media, deux acquisitions qui viennent recomposer le marché australien de la publicité extérieure sans pour autant en amoindrir le degré de concurrence, les parties concernées n'opérant pas sur les mêmes segments. Vallourec pourrait réagir au lancement du suivi du titre par Jefferies, avec un conseil "conserver". (gbayre@agefi.fr) ed: LBO

