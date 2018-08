Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu stable à l'ouverture

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir mercredi près de son cours de clôture de la veille, alors que le bal des résultats d'entreprises reprend en France après un interlude de trois semaines et que le Canada et les Etats-Unis sont en pleine négociations commerciales. L'indice phare de la place parisienne devrait reculer de moins d'un point à l'ouverture, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. Les négociateurs canadien et américains ont entamé mardi des discussions de la dernière heure pour tenter de s'entendre sur une révision de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), après que les Etats-Unis et le Mexique sont parvenus lundi à un accord bilatéral. Plusieurs observateurs y ont vu un signe bienvenu d'apaisement des tensions commerciales. Bien que le Canada ne soit pas forcément disposé à accepter les mêmes conditions que le Mexique, les marchés semblent faire preuve d'optimisme. "Un accord avec le Canada reste une hypothèse probable. Trump essaie de remporter quelques victoires rapides avant les prochaines élections pour démontrer sa capacité à conclure des accords et à soutenir les marchés", relève Mohammed Kazmi, gérant de fonds chez UBP. Du côté des entreprises, la saison des résultats reprend après la pause aoûtienne. Pernod Ricard a, mercredi matin, publié un résultat opérationnel courant de 2,36 milliards d'euros pour son exercice 2017-2018, en hausse de 6,3% sur une base organique, soit plus que la fourchette de 4 à 6% que le groupe de spiritueux visait. Mercredi après Bourse, Unibail-Rodamco-Westifeld et Eiffage publieront leurs résultats semestriels.

jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire