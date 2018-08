Bourse de Paris : Le CAC 40 attentiste mercredi avant la Fed

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien évolue peu mercredi à la mi-journée, les investisseurs faisant preuve d'attentisme avant l'annonce, dans la soirée, de la décision de politique monétaire de Réserve fédérale américaine, tandis que certaines publications de résultats viennent encore animer le palmarès. Vers 12h15, le CAC 40 perdait à peine 0,1%, à 5.508,65 points, et le SBF 120 cédait 0,1% à 4.398,36 points. Les intervenants anticipent à une très large majorité un statu quo sur les taux de la part de la Fed, mais guetteront dans le communiqué de l'institution d'éventuels indices en faveur d'un relèvement en septembre. Parmi les plus fortes hausses du marché parisien, Eutelsat grimpe de 6% après avoir limité la baisse de ses résultats en 2017-2018 et relevé de 5% son dividende, tandis qu'Air France-KLM gagne 5,6% après l'annonce de semestriels moins mauvais que prévu, marqués par une amélioration inattendue de la recette unitaire. Arkema progresse plus modérément de 1,2% après le relèvement de ses objectifs annuels. Les comptes de Veolia et de Bic ont en revanche déçu. Bic sombre de 8,5%, à la suite de la publication par le fabricant de stylos, briquets et rasoirs de résultats en baisse au premier semestre. Le groupe a toutefois maintenu ses perspectives. Veolia cède 3,4% après avoir confirmé ses objectifs financiers pour 2018 et 2019, au vu d'un premier semestre conforme, sans plus, aux attentes. Enfin, le titre BNP Paribas réagit très peu (-0,1%) après des trimestriels jugés de bonne facture. (gbayre@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire