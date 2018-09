Bourse de Paris : Le CAC 40 baisse dans un marché toujours grevé par les tensions commerciales

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien s'inscrit en baisse à la mi-journée mardi, lesté par un contexte général de prudence, les investisseurs continuant de crainte un regain des tensions dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le CAC 40 perd 1,2%, à 5.355,38 points, et le SBF 120 cède 0,9%, à 4.301,05 points. Quand les premières hausses de droits de douanes ont été décidées en mars dernier, "cette sorte de nouvelle guerre froide semblait pouvoir être réglée par quelques négociations, mais au bout de six mois, cette guerre commerciale ne semble pas près d'être résolue", ce qui pèse notamment lourdement sur les marchés émergents, estime Hussein Sayed, responsable de la stratégie chez FXTM.

Du côté des entreprises, Iliad enregistre la plus forte hausse du SBF 120, s'adjugeant 11,2%, après la publication de résultats pour le deuxième trimestre décevants mais qui, selon des analystes, devraient se reprendre dès le troisième trimestre. Scor prend 8,1% après avoir repoussé une offre de publique d'achat de la part de Covéa, qui se dit toujours intéressé par "une opération amicale avec Scor". Ce dernier a de son côté précisé que son conseil d'administration avait rejeté l'offre de façon unanime et que tout projet d'OPA de la part de Covéa serait considéré comme hostile.

Après avoir pris plus de 1% dans les premiers échanges, Société Générale se stabilise, ne gagnant plus que 0,1%. La banque a indiqué lundi qu'elle pourrait trouver au cours des prochaines semaines un accord avec les Autorités américaines dans le cadre de l'enquête portant sur la violation supposée d'embargos américains.

