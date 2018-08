Bourse de Paris : Le CAC 40 baisse dans un regain de prudence des investisseurs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien s'inscrit en baisse jeudi à la mi-journée, les investisseurs reprenant leur souffle et optant pour quelques prises de bénéfices après quatre séances consécutives de hausse.

Le CAC 40 perd 0,4%, à 5.478,13 points, et le SBF 120 cède 0,5%, à 4.390,86 points.

Malgré les nouveaux sommets atteints mercredi par Wall Street grâce notamment au secteur technologique, la prudence refait surface sur les marchés européens du fait des inquiétudes persistantes liées aux incertitudes politiques en Italie et aux difficultés économiques de la Turquie. En outre, si les Etats-Unis sont parvenus à un accord commercial avec le Mexique, les relations de la première économie mondiale et ses partenaires chinois mais aussi européens restent source d'inquiétudes.

Du côté des entreprises, Bouygues gagne 4% et prend la tête du SBF 120 suite à la confirmation de ses objectifs pour 2018 et l'annonce d'un bond de 18% de son bénéfice net au premier semestre. A l'opposée, Iliad cède 6%, de crainte de voir ses résultats grevés par la bonne performance de son concurrent Bouygues en matière de gains d'abonnés dans les activités de téléphonie fixe et mobile.

Air France-KLM se replie de 5,8%, après que l'intersyndicale d'Air France a annoncé qu'elle envisageait un "durcissement" du conflit l'opposant à la direction du groupe de transport aérien sur les rémunérations.

Unibail-Rodamco-Westfield perd 5,4%, malgré la confirmation de ses perspectives pour 2018, en raison de l'abaissement par plusieurs analystes de leur objectif de cours.

CNP Assurances perd 0,1%. Le groupe a annoncé la signature d'un accord engageant de distribution au Brésil avec Caixa Seguridade, et le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a confirmé le rapprochement de CNP avec la Banque Postale.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH

