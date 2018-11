Bourse de Paris : Le CAC 40 baisse, plombé par le Brexit et le budget italien

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien baisse mercredi à la mi-journée, lesté par les inquiétudes persistantes liées aux négociations sur le Brexit et au budget italien. Vers 12h30, le CAC 40 perdait 0,5%, à 5.076,06 points, et le SBF 120 cédait 0,4%, à 4.060,94 points.

Les investisseurs scrutent toujours avec prudence le Royaume-Uni où la Première ministre, Theresa May, va tenter mercredi de convaincre ses ministres d'approuver un projet d'accord sur le Brexit trouvé la veille entre les négociateurs britanniques et européens. De son côté, le gouvernement italien n'a pas effectué de modifications à son projet de budget malgré les demandes de la Commission européenne, qui lui avait demandé de revoir sa copie avant mardi soir. L'Italie a demandé de la "flexibilité" à la Commission mais s'expose désormais à des sanctions financières.

Du côté des entreprises, Iliad gagne 6,8% et prend la tête des hausses du SBF 120, après la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 1,7% au troisième trimestre, et la confirmation de ses objectifs financiers pour 2018 et au-delà. Alstom prend 4,2% après avoir publié des résultats pour le premier semestre de son exercice décalé supérieurs aux attentes.

Elior baisse de 4,4% après avoir bondi de 9,9% la veille. Elior avait annoncé mardi songer à une séparation de ses activités de restauration de concession du reste du groupe. Vallourec (-3,5%) et TechnipFMC (-2,3%) restent sous pression au lendemain d'une forte baisse des cours du brut, avec un baril de Brent qui s'affiche mercredi juste au-dessus de 65 dollars.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: LBO

