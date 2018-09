Bourse de Paris : Le CAC 40 baisse un peu dans un marché perplexe après la Fed

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien s'inscrit en légère baisse à la mi-séance jeudi, comme l'essentiel des autres marchés européens et les Bourses asiatiques avant eux, et dans le sillage de la clôture dans le rouge de Wall Street mercredi à la suite des commentaires en demi-teinte de la Réserve fédérale américaine (Fed). Vers 13h05, le CAC 40 perdait 0,1%, à 5.510,49 points, et le SBF 120 cédait aussi 0,1%, à 4.404,39 points.

La Fed a laissé les investisseurs quelque peu dubitatifs. L'institution a comme attendu relevé ses taux d'intérêt et confirmé qu'un quatrième resserrement pour 2018 devrait être approprié en décembre, mais elle est apparue moins optimiste pour les perspectives à long terme de l'économie américaine en notant s'attendre à une remontée du taux de chômage en 2021. Pour Michael Hewson, analyste chez CMC Markets, le message de la Fed est ambigu, la banque centrale laissant la porte ouverte à une accélération plus marquée qu'attendu du resserrement monétaire en 2019 mais prévenant dans le même temps qu'un ralentissement de l'économie sur les 12 mois à venir pourrait la pousser à revoir ses projets à la baisse.

La prudence des investisseurs est également alimentée par un nouveau regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine, après que le président américain, Donald Trump, a accusé Pékin d'essayer d'interférer dans les élections américaines de mi-mandat et de lui nuire sur le plan politique.

Du côté des entreprises françaises, Trigano cède 9,1% et enregistre la plus forte baisse du SBF 120. Le groupe a publié mercredi un chiffre d'affaires annuel globalement conforme aux attentes mais, pour certains observateurs, les perspectives du groupe devraient pâtir d'un moindre dynamisme du marché des camping-cars.

GTT marque de son côté la plus forte hausse du SBF 120, s'adjugeant 3,6% après l'annonce mercredi d'une nouvelle commande du chantier naval de SHI en Corée et après le relèvement de la recommandation de Portzamparc sur le titre, à "conserver" contre "alléger" précédemment. (adore@agefi.fr) ed: LBO

