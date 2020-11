Bourse de Paris : Le CAC 40 chute de 1,3%, miné par l'incertitude sur la présidentielle US

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 perd 1,3% à 4.744 points mercredi en tout début de séance, alors que l'élection présidentielle américaine demeure incertaine. La course à la Maison-Blanche entre le président républicain, Donald Trump, et le démocrate Joe Biden s'avère très serrée. Selon un décompte effectué par le Wall Street Journal, Joe Biden menait le duel avec 236 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Un candidat doit remporter 270 grands électeurs pour être élu. Alors que plusieurs états n'ont pas livré leur verdict, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a déjà proclamé sa victoire et a prévenu qu'il saisirait la Cour suprême des Etats-Unis, dénonçant une "fraude". "Nous voyons une situation cauchemardesque prendre forme, maintenant que les batailles judiciaires" sont évoquées, estime Naeem Aslam, analyste de marché chez AvaTrade. (jmarion@agefi.fr) ed: ECH

November 04, 2020 03:05 ET (08:05 GMT)