Bourse de Paris : Le CAC 40 dans le vert avant l'emploi américain

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris avance prudemment vendredi avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Le marché reste soutenu par les résultats semestriels et par l'optimisme suscité par la high-tech à Wall Street, où la capitalisation d'Apple a atteint un nouveau record jeudi. Vers 12h30, le CAC 40 progresse de 0,4%, à 5.480,17 points et le SBF 120 prend 0,4%, à 4.384,30 points.

Le rapport mensuel sur l'emploi et le chômage aux Etats-Unis, un indicateur majeur pour jauger la santé de la première économie mondiale, sera publié à 14h30. De bons chiffres seraient de nature à conforter les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) le mois prochain.

Du côté des entreprises, les banques Crédit Agricole SA et Natixis ont dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre avec un résultat net de 1,44 milliard d'euros pour le premier et de 580 millions pour le second. Ils gagnent 2,5% et 1,9%, respectivement. Euronext a aussi enregistré une progression de ses résultats au deuxième trimestre, dynamisés par l'intégration de récentes acquisitions. L'action de l'opérateur boursier prend 1%.

CGG (+3,6%) poursuit sa hausse après avoir publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes tandis que Tarkett rebondit (+3,3%) après une publication mal accueillie la semaine dernière.

Parmi les plus fortes baisses, Eurazeo cède 1,5% après la vente de sa participation de 10% dans Desigual au fondateur de la marque espagnole de vêtements.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

