Bourse de Paris : Le CAC 40 devrait amorcer un fragile rebond, les inquiétudes persistent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 est attendu en légère hausse à l'ouverture jeudi, après avoir cédé plus de 2% la veille et plus de 5% en deux semaines, alors que les craintes d'une récession économique restent vives et que la crise hongkongaise pourrait connaître une nouvelle escalade.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice parisien gagnait un peu moins de 25 points, selon les données du courtier IG Markets.

Mercredi, les marchés d'actions en Europe et aux Etats-Unis ont chuté, après que le taux des obligations américaines à deux ans est brièvement passé au-dessus de celui des emprunts à 10 ans. Cette inversion de la courbe des taux est perçue par les investisseurs comme un signe annonciateur d'une récession. Au point que le président américain, Donald Trump, s'en est ému dans un tweet, évoquant la "folle courbe des taux inversée". Jeudi matin, la plupart des indices asiatiques suivaient cette tendance. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a perdu 1,2% et le Taiex de Taiwan a reculé de 0,9%

L'ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, a toutefois nuancé les risques de récession. L'économiste a expliqué sur Fox Business que l'économie américaine était "suffisamment forte pour éviter cela", tout en admettant que "la probabilité [d'un tel évènement, ndlr] a clairement augmenté".

Les investisseurs surveilleront avec la plus grande attention l'évolution de la crise hongkongaise. Jeudi matin, l'AFP a rapporté que des forces chinoises étaient rassemblées dans un stade de Shenzhen, ville située aux portes de Hong Kong. Donald Trump est intervenu mercredi dans ce dossier sensible, via une série de tweets. Le locataire de la Maison-Blanche a pour la première fois lié cette crise aux négociations commerciales entre Pékin et Washington. "Bien sûr que la Chine veut passer un accord [avec les Etats-Unis, ndlr]. Qu'ils travaillent avec humanité avec Hong Kong d'abord!", a-t-il mis en garde. Avant de publier un autre tweet à la tonalité bien différente: "Je n'ai aucun doute que si le président Xi veut résoudre rapidement et avec humanité le problème à Hong Kong, il peut le faire". Le président américain a également suggéré une rencontre entre son homologue chinois et lui-même.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire