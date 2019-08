Bourse de Paris : Le CAC 40 devrait marquer une pause à l'ouverture

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait peu évoluer mardi à l'ouverture, après sa forte hausse de la veille et alors que la séance a été calme en Asie. Vers 8h40, le contrat à terme sur l'indice parisien cédait 3,5 points, soit 0,07%, selon les données du courtier IG Markets.

Le marché devrait reprendre son souffle après que la Bourse de New York a signé lundi sa troisième séance consécutive de hausse, les investisseurs plaçant leurs espoirs dans un apaisement des tensions commerciales et dans de possibles mesures de relance dans plusieurs pays.

Tout en continuant à réclamer à la Fed des baisses de taux, le président américain, Donald Trump, a écarté le risque d'une récession et a assuré que les discussions avec la Chine progressaient. Washington a par ailleurs accordé lundi un nouveau répit de trois mois au géant chinois des télécoms Huawei et à certains de ses clients américains, afin de donner à ces derniers plus de temps pour trouver d'autres fournisseurs.

Du côté des entreprises, le distributeur Casino a annoncé avoir identifié pour 2 milliards d'euros de nouvelles cessions d'actifs dans le cadre de son plan stratégique. Le groupe a aussi approuvé une modification de son offre d'acquisition de la participation détenue indirectement par sa filiale colombienne Exito, via la société française Segisor, dans le brésilien Grupo Pao de Açucar (GPA), autre filiale de Casino.

