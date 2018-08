Bourse de Paris : Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse, espoirs d'apaisement entre Washington et Pékin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse lundi, porté par l'espoir d'un début de résolution du conflit commercial opposant Pékin et Washington. L'indice phare de la place parisienne devrait s'adjuger un peu plus d'une vingtaine de points, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. A l'instar des indices américains vendredi, le marché parisien devrait être soutenu par un léger regain d'optimisme des investisseurs concernant les tensions commerciales alors que le Wall Street Journal a indiqué vendredi que la Chine et les Etats-Unis préparaient une feuille de route pour reprendre le dialogue et résoudre leurs différends commerciaux. Les marchés resteront par ailleurs attentifs aux nouvelles annonces concernant le dossier turc, alors que Moody's et Standard and Poor's ont toutes deux dégradé vendredi soir la note de crédit de la Turquie, jugeant notamment que la chute de la livre turque accroît la pression sur des entreprises turques déjà fortement endettées. La séance sera par ailleurs marquée par la sortie officielle de la Grèce de son troisième plan d'aide. Du côté des entreprises, l'actualité reste peu nourrie. Vinci a annoncé lundi matin l'acquisition par sa filiale Eurovia des activités de travaux routiers de l'américain Lane Construction pour 555 millions de dollars.

