Bourse de Paris : Le CAC 40 devrait ouvrir en légère baisse mardi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir légèrement dans le rouge mardi, au début d'une séance qui s'annonce peu animée où les investisseurs continueront de suivre l'évolution des principaux dossiers géopolitiques. L'indice phare de la place parisienne devrait céder un peu moins de cinq points, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. Depuis vendredi soir, l'ensemble des places boursières mondiales bénéficient d'un vent d'optimisme lié à la reprise du dialogue entre Washington et Pékin pour résoudre leurs conflits commerciaux. Les déclarations de Donald Trump critiquant les hausses de taux de la Fed et accusant la Chine de manipuler sa devise ont toutefois pesé sur la fin de séance à Wall Street lundi. Du côté des valeurs, Crédit Agricole s'est vu infliger une amende de 4,3 millions d'euros par la Banque centrale européenne. L'attention des investisseurs se portera mardi sur la situation budgétaire du Royaume-Uni, la décision de politique monétaire de la banque centrale hongroise, ainsi que sur la rencontre entre le ministre britannique chargé du Brexit, Dominic Raab, et le négociateur européen Michel Barnier à Bruxelles.

