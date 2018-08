Bourse de Paris : Le CAC 40 devrait ouvrir en nette baisse, la dette turque inquiète

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir dans le rouge vendredi alors que les difficultés turques pourraient se propager à la zone euro et que les tensions entre la Russie et les Etats-Unis s'intensifient. L'indice phare de la place parisienne devrait céder plus d'une trentaine de points dans les premiers échanges selon les contrats à terme du courtier IG Markets. La Banque centrale européenne s'inquiète de l'exposition de plusieurs banques européennes à l'économie turque, dont UniCredit et BNP Paribas, rapporte le Financial Times. La BCE craindrait que des emprunteurs turcs ne se soient pas couverts contre la chute de la livre et fassent défaut sur les emprunts libellés en devises étrangères, qui constituent environ 40% du bilan des banques turques. Après la publication de cet article, l'euro reculait de 0,6% face au dollar tandis que la livre turque perdait encore plus de 9% face à la devise européenne. En parallèle, la tension semble être montée d'un cran entre la Russie et les Etats-Unis, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev ayant déclaré que toutes nouvelles sanctions économiques constitueraient une "déclaration de guerre économique" à laquelle il faudrait répondre par "des méthodes économiques, par des méthodes politiques, et si nécessaire, par d'autres moyens". Les investisseurs suivront également la publication, dans l'après-midi, de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis. Du côté des entreprises, Thales a annoncé vendredi matin avoir prolongé comme prévu la période d'acceptation de son offre sur Gemalto tandis que, jeudi après Bourse, Eutelsat a annoncé la cession de sa participation dans le satellite Eutelsat 25B pour 135 millions d'euros.

