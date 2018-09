Bourse de Paris : Le CAC 40 devrait profiter de l'élan impulsé par Wall Street

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse vendredi, au lendemain de nouveaux records historiques atteints à Wall Street, encouragée par de bons indicateurs économiques dans un contexte de relative accalmie sur le front commercial. Selon les contrats à terme d'IG, l'indice CAC 40 pourrait gagner une quinzaine de points à l'ouverture. L'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane annoncés par les Etats-Unis et la Chine cette semaine étant échelonnée, les investisseurs espèrent que les deux pays auront le temps de négocier et ainsi éviter une guerre commerciale totale entre les deux premières puissances mondiales. A l'agenda macroéconomique figurent les indices PMI provisoires pour le mois de septembre. Du côté des entreprises, Vicat a confirmé mener des discussions en vue d'un rachat du cimentier brésilien Cimento do Planalto (Ciplan). Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies Alten a fait état de résultats en hausse au premier semestre, tirés par une demande soutenue sur ses principaux marchés. Ipsen a obtenu un avis favorable à la commercialisation du Cabometyx dans une indication supplémentaire. Saint-Gobain a de son côté racheté des parts minoritaires dans sa filiale en Corée du Sud Hankuk Glass Industries (HGI), dont le chiffre d'affaires en 2017 a atteint environ 270 millions d'euros, et envisage son retrait de la cote. Arkema et le spécialiste américain des composites Barrday ont annoncé la création d'une coentreprise, pour fabriquer et vendre des rubans à base de fibre de carbone et de polymères de spécialités pour le marché de l'industrie pétrolière et gazière. (gbayre@agefi.fr) ed : LBO

