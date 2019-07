Bourse de Paris : Le CAC 40 devrait rebondir après la clôture positive de Wall Street

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait rebondir quelque peu vendredi à l'ouverture, soutenu par le redressement de Wall Street jeudi en fin de séance. Vers 8h35, le contrat à terme sur l'indice vedette de la cote parisienne s'adjugeait une trentaine points, soit 0,5%, selon les données du courtier IG Markets.

Les grands indices boursiers américains ont repris de la vigueur jeudi en fin de séance, portés par les propos accommodants du président de la Réserve fédérale de New York, John Williams. "Lorsque vous avez peu d'outils de relance à votre disposition, il vaut mieux agir rapidement au premier signe de difficulté économique", a déclaré le banquier central lors d'une conférence à New York. Ces déclarations, perçues comme renforçant les chances d'une baisse du loyer de l'argent à la fin du mois aux Etats-Unis, ont fait nettement réagir les marchés, pesant notamment sur les rendements obligataires et sur le dollar.

Un porte-parole de la Fed de New York a cependant déclaré plus tard dans la soirée que John Williams ne voulait pas laisser entendre que la Réserve fédérale pourrait décider une importante réduction de ses taux au cours de sa réunion de la fin juillet. "Il s'agissait d'un discours académique sur 20 ans de recherche. Cela ne concernait pas d'éventuelles mesures au cours de la prochaine réunion du FOMC [comité de politique monétaire de la Fed, ndlr]", a affirmé le porte-parole.

En Asie, l'indice Nikkei 225 de la Bourse de Tokyo a gagné 2% vendredi et l'indice Hang Seng progressait de 1,1% en fin de séance à Hong Kong.

Du côté des entreprises, Plastic Omnium a annoncé vendredi s'attendre à un repli de sa marge opérationnelle en 2019, après avoir publié des résultats semestriels qui ont fait preuve de résistance dans un contexte de chute de la production automobile mondiale.

Sartorius Stedim Biotech a revu en hausse vendredi ses objectifs financiers pour l'exercice 2019, après que son résultat net a augmenté de 26,4% au premier semestre.

Jeudi soir, Publicis a revu en baisse son objectif de chiffre d'affaires pour l'année en cours en raison de la baisse des dépenses publicitaires "traditionnelles" aux Etats-Unis, qui a continué de peser sur sa croissance au premier semestre.

Gecina a relevé jeudi ses perspectives pour 2019, après une hausse de son résultat net récurrent (RRN) par action au premier semestre.

Saint-Gobain a annoncé jeudi entrer en négociations exclusives avec le groupe Frans Bonhomme en vue de lui céder la société française Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) pour une valeur d'entreprise de 70 millions d'euros.

JCDecaux a annoncé jeudi avoir remporté, dans le cadre d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain publicitaire de six villes du Grand Paris Seine Ouest, un Etablissement Public Territorial regroupant huit communes.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

