Bourse de Paris : Le CAC 40 devrait tenter un rebond après sa forte baisse de la veille

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse jeudi, aidé par des espoirs d'une réouverture du dialogue entre les Etats-Unis et la Chine, et tentant de se reprendre après la dégringolade de la veille qui avait vu le CAC 40 finir sur une baisse de près de 2%. L'indice phare de la Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse de 33 points, soit +0,6%, selon les contrats à terme du courtier IG.

Mercredi, les inquiétudes sur la vigueur de la croissance économique en Chine et les craintes que les difficultés de l'économie turque se propagent à d'autres pays émergents et aient un impact négatif sur les pays développés exposés à la Turquie avaient lourdement pesé sur les marchés mondiaux. L'annonce par le Qatar d'investissements de 15 milliards de dollars en Turquie a quelque peu soulagé les investisseurs. Le regain d'inquiétude du marché mercredi a surtout pesé sur les cours des matières premières, qui à leur tour ont pénalisé les actions des entreprises des secteurs minier et pétrolier. Si les cours de l'or noir tentent de se reprendre depuis l'ouverture des marchés asiatiques jeudi, les investisseurs devraient rester prudents.

Par ailleurs, Lagardère a annoncé mercredi l'acquistion du spécialiste américain de la restauration dans les aéroports Hojeij Branded Foods pour 330 millions de dollars, qui lui permettra de devenir le troisième distributeur alimentaire dans les transports en Amérique du Nord. Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal va relancer un projet d'expansion de 330 millions de dollars du site de Sao Francisco do Sul au Brésil. (adore@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire