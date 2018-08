Bourse de Paris : Le CAC 40 en hausse à la mi-séance, avant le discours de Powell

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien gagne un peu de terrain à mi-parcours d'une séance relativement calme et où le principal événement restera le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell. Le CAC 40 prend 0,47%, à 5.444,7 points, tandis que le SBF 120 s'adjuge 0,43%, à 4.369,2 points. En l'absence d'indicateur majeur et de publication d'entreprise, l'esprit des investisseurs se focalisera sur l'intervention de Jerome Powell à Jackson Hole à 16h heure de Paris. Le thème très vague de son discours ("La politique monétaire dans une économie changeante") ne donne que très peu d'indices aux investisseurs quant à la substance de son propos, soulignent les économistes de Deutsche Bank. Deux jours après la publication des minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed, dont le contenu a suggéré une très probable hausse des taux en septembre, "les opérateurs de marché attendent la même chose" de la part du discours du banquier central, considère néanmoins David Madden de CMC Markets. Du côté des valeurs, Spie signe la plus forte hausse du SBF 120, à +3,7% alors que la Caisse des dépôts et placement du Québec a annoncé avoir acquis au cours des dernières semaines 5,84 millions d'actions pour un montant de 100 millions d'euros. Valeo gagne 1,3% soutenu par le relèvement de Goldman Sachs sur la valeur de "vendre" à "neutre". (jmarion@agefi.fr) ed: ACD

