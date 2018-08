Bourse de Paris : Le CAC 40 en léger recul à la mi-séance, dans un marché peu animé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Au lendemain d'un recul de 0,4%, le marché parisien reste orienté en légère baisse jeudi, dans des volumes d'échanges limités en cette période de congés d'été, tandis que les tensions commerciales restent présentes à l'esprit des investisseurs. Le CAC 40 recule de 0,1% à 5.496,21 points à la mi-séance, et le SBF 120 cède 0,1% également, à 4.398,12 points. En l'absence d'indicateurs macroéconomiques ou de publications d'envergure en Europe, l'intérêt des rares opérateurs présents se tournera cet après-midi vers les Etats-Unis, où seront annoncés l'indice des prix à la production en juillet et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Le palmarès du SBF 120 est emmené par Maisons du Monde, qui profite du démarrage par Exane du suivi du titre avec un avis "surperformance". A l'inverse L'Oréal recule de 1,1%, après l'abaissement à "vendre" de l'avis de Berenberg, et Essilor perd 0,8% après une dégradation par UBS. Dans l'actualité des entreprises, Getlink (+0,3%) a vu son trafic passagers croître en juillet sur un an, tandis que le transport de camions a enregistré un nouveau record pour un mois de juillet. (gbayre@agefi.fr) ed: LBO

